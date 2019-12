Riaprirà in serata la strada statale 225 della “Fontanabuona”, chiusa al traffico a causa di una frana durante la notte scorsache ha coinvolto l’intera carreggiata all’altezza del km 6,200 nel comune di Carasco, in provincia di Genova.

La riapertura a senso unico alternato è stata resa possibile grazie all’intervento tempestivo dei rocciatori e dei tecnici Anas, al lavoro dalle prime ore della mattina che hanno eseguito i sopralluoghi e il disgaggio dalla parete delle masse instabili.

«Ringraziamo i tecnici di Anas e i rocciatori – dichiara Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria – per l’intervento molto puntuale e veloce. Questo consentirà di istituire il senso unico alternato che resterà attivo fino alla messa in sicurezza del pendio che porterà alla riapertura totale. Nonostante la tempestività dell’intervento purtroppo i fondi stanziati dal governo per l’emergenza maltempo sono pochi, avevamo chiesto 100 milioni solo per le somme urgenze e ci sono stati riconosciuti 50 milioni che non bastano certo per i sindaci e per le Province a mettere mano al ripristino della viabilità in tutta la Liguria».

Intanto i rocciatori e i tecnici di Anas, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno eseguito i sopralluoghi e il disgaggio della parete delle masse instabili. Il versante prossimo alla statale è stato interessato dal movimento franoso per un’altezza di 40 metri rispetto al piano della strada, con un fronte lungo circa 30 metri. Sul piano viabile sono caduti diversi massi di grandi dimensioni con un volume variabile tra uno e tre metri cubi ciascuno.