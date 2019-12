Decongestionare il traffico quotidiano nella zona di Sant’Anna per snellire la circolazione veicolare e incrementale la viabilità della zona. Mira a questo obiettivo la realizzazione di una viabilità di cornice al golf, quale tracciato alternativo all’esistente via Mameli, soluzione individuata nel nuovo Puc del Comune di Rapallo.

Secondo quanto previsto dal Piano Urbanistico Comunale, la strada (tracciata a media altezza sopra il campo da golf) attraverserà masse arboree costituenti un tratto inconfondibile della fisionomia del contesto ambientale e sarà composta da due carreggiate e da una pista ciclabile. Particolare cura sarà posta nello studio delle realizzazioni degli innesti delle strade interne sulla strada-parco.

L’arredo stradale sarà dotato di tutti gli elementi codificati nella segnaletica verticale e orizzontale nelle indicazioni toponomastiche e anche di tabelle e cartelloni per individuare le località da raggiungere e sarà integrato da piantumazione arborea e arbustiva, per valorizzare anche la preesistente vegetazione. In generale sarà fatto uso di essenze di grande vigoria e a varia coloritura di fogliame per offrire un paesaggio di aspetti sempre vari secondo il mutare delle stagioni.

Anche il tappeto erboso delle aiuole fiancheggianti le carreggiate e dei marciapiedi sarà arricchito da concentrazioni di cespugli e arbusti con fioriture stagionali di particolare effetto.

«Nell’ambito del lavoro che stiamo portando avanti per redigere un piano del traffico che migliori e renda più fluida la viabilità cittadina, riteniamo che quella individuata dal Puc possa essere una soluzione valida e utile in questo senso – commenta il sindaco Carlo Bagnasco – particolarmente interessante è la presenza di una pista ciclabile, che molti abitanti richiedono e che, con questo progetto, potrà finalmente trovare realizzazione».