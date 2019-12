La provincia di Genova guadagna posizioni nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Nel 2019 ha raggiunto il 45° posto complessivo (era al 56° l’anno scorso, al 48° nel 2017).

Andando a vedere le classifiche dei vari indicatori, Genova risulta al 36° posto per ricchezza e consumi; all’11° per ambiente e servizi, al 95° per giustizia e sicurezza, al 10° per affari e lavoro, al 105° per demografia e società e al 13° per cultura e tempo libero.

Andando a vedere le varie componenti dei macro-indicatori, si nota che Genova è al 21° posto per numero di startup innovative su ogni mille società di capitale: 8,2. Inoltre è ottava per imprese straniere, settima per il rapporto tra sofferenze e finanziamenti concessi a privati e imprese. Addirittura al 95° per imprese che fanno e-commerce.

La provincia di Imperia si piazza all’89° posto complessivo, era al 69° l’anno scorso e al 70° nel 2017.

Nel dettaglio: 89° per ricchezza e consumi; 55° per ambiente e servizi; 100° per giustizia e sicurezza; 53° per affari e lavoro; 99° per demografia e società; 33° per cultura e tempo libero.

Recupera la provincia della Spezia, al 49° posto complessivo (nel 2017 era al 51° e nel 2018 al 61°).

Nel dettaglio 7° posto per ricchezza e consumi; 44° per ambiente e servizi; 80° per giustizia e sicurezza; 54° per affari e lavoro; 91° per demografia e società; 20° per cultura e tempo libero.

Scende anche la provincia di Savona: 72° posto complessivo quest’anno, mentre era al 51° nel 2018 e al 58° nel 2017.

Sugli indicatori macro è al 56° per ricchezza e consumi; al 53° per ambiente e servizi; all’86° per giustizia e sicurezza; al 58° per affari e lavoro; al 107° per demografia e società; al 15° per cultura e tempo libero. In particolare la provincia di Savona è al primo posto nell’indicatore numero di ristoranti e bar ogni 100 mila abitanti. Al quarto posto per bambini tesserati per federazioni Coni e risultati ottenuti dalle scuole dei vari sport. Spicca il 107° posto per la qualità ricettiva delle strutture alberghiere.

Qui il link interattivo.