«Non c’è ancora la firma del ministro della Difesa per sbloccare la commessa per i nove velivoli P.180 e l’attività di refitting. Stiamo aspettando da più di un mese per questa firma, perché si attende ? Così si continua a giocare col futuro di Piaggio Aero: parliamo di una commessa da quasi 150 milioni di euro». Lo ha dichiarato Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria questa mattina a Sanremo a margine del consiglio generale della Cisl Imperia – Savona dopo la notizia della convocazione del 18 dicembre al ministero dello Sviluppo economico.

«In questo modo – ha aggiunto Mastripieri – non si permette di far rientrare pienamente in azienda i lavoratori di Piaggio Aero e Laer H di Albenga che sono in cassa integrazione e questa incertezza produce come conseguenza anche la perdita di professionalità che scelgono altre aziende anche all’estero. E servono garanzie non solo sull’immediato ma anche per il futuro dell’azienda con la pubblicazione del bando internazionale che ci sarà a gennaio: no allo spezzatino che andrebbe di fatto a depotenziare e far scomparire lentamente una realtà che invece ci invidia tutto il mondo».