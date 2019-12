Chiusura positiva per le principali Borse europee, grazie all’accordo commerciale Usa-Cina, all’esito delle elezioni nel Regno unito che mette fine alle incertezze sulla Brexit e dai dati positivi su vendite al dettaglio e produzione industriale provenienti dalla Cina.

Londra segna +2,25%, Parigi +1,23%, Francoforte +0,94%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share a 25.673,44 punti (+0,77%) e Ftse Mib a 23.524,76 punti (+0,84%).

Poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato sui 144 punti base (variazione +0,82%, rendimento Btp 10 anni +1,17%, rendimento Bund 10 anni -0,27%) da 143 pb della chiusura precedente.

A Piazza Affari in evidenza Nexi (+3,32%, Juventus (+2,71%) che mercoledì terminerà l’aumento di capitale e al sorteggio per gli ottavi di finale della Champions ha pescato un avversario considerato facile come il Lione, Atlantia (+2,68%) in recuperto dopo i recenti ribassi legati ai timori sulle concessioni autostradali. Positivo il comparto bancario

Sul mercato valutario, euro/dollaro a 1,114 da 1,112 mentre l’euro/yen si attesta a 122,17. Dollaro/yen a 109,65.

Petrolio Wti oltre i 60 dollari, per la precisione a 60,2 dollari, in rialzo dello 0,2%.