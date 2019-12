Dopo il grande successo della scorsa edizione, che per la prima volta ha realizzato un evento corale che dalle valli del Parco dell’Aveto a Chiavari ha riunito operatori ed enti locali in un unico programma di iniziative di valorizzazione della produzione locale di Nocciole Misto Chiavari, anche quest’anno il Consorzio “Una montagna di accoglienza nel Parco” coordina gli eventi che da sabato 7 a domenica 8 dicembre 2019 animeranno il Nocciola day, l’iniziativa promossa dall’Associazione italiana città della Nocciola.

Un incontro che testimonia come intorno alla Nocciola Misto Chiavari stia crescendo una rete di importanti collaborazioni, a cui si è aggiunta anche quella del Civ Le vie del Levante di Chiavari, che mettono a fattore comune le eccellenze locali per una promozione turistica più efficace, che inneschi la ricerca di esperienze autentiche di scoperta del territorio.

In collaborazione con Enjoy Genova si partirà sabato 7 dicembre da Mezzanego con la visita guidata al noccioleto in fase di potatura e all’antico opificio di sgusciatura delle nocciole della famiglia Cogozzo: una passeggiata adatta a tutti per conoscere la lavorazione tradizionale di questo frutto, che terminerà con un momento di degustazione di dolci a base di nocciole preparati dalla pasticceria Macera di Borzonasca.

Appuntamento a Chiavari invece domenica 8 nel pomeriggio per un itinerario guidato nel centro storico della città, preceduto dalla visita alla mostra dedicata alla Nocciola allestita presso lo Iat, a cura del Parco dell’Aveto in collaborazione con il consorzio “Una montagna di accoglienza nel Parco”. Si replica anche il laboratorio di pasticceria che lo scorso anno ha avuto tantissima partecipazione: dopo i baci di dama, quest’anno pasticceria Barbieri ci insegnerà tutti i segreti per preparare la tortina di nocciole. Alla sera poi cena gourmet a tema al ristorante Ciupin, con la nocciola Misto Chiavari interpretata dall’antipasto al dolce, mentre gli altri cuochi aderenti al consorzio dei ristoratori chiavaresi inseriranno nei menu dei loro locali portate speciali con protagonista la nocciola.

Domenica previste attività anche nell’entroterra, a Borzonasca, dove in occasione dei mercatini dell’Immacolata è in programma una passeggiata tra i caruggi del borgo alla scoperta dei suoi tesori nascosti, per finire la mattinata da pasticceria Macera con degustazioni.