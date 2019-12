In accordo con il municipio IX Levante, Coop Liguria ha realizzato due piccole aree gioco a Genova Nervi, in via del Commercio, dove recentemente ha aperto un nuovo supermercato.

La prima, adiacente al punto vendita, è stata inaugurata questa mattina alla presenza del presidente del municipio IX Levante, Francescantonio Carleo, e del presidente di Coop Liguria Francesco Berardini.

Sorge proprio sul perimetro esterno del parcheggio del punto vendita di via del Commercio e per ricavarla la Cooperativa ha concesso a uso pubblico una piccola porzione di terreno di sua proprietà, contigua a un’area già esistente e inutilizzata, che è stata riqualificata con l’inserimento di piante, panchine e giochi per i bambini, circondati da pavimentazione anticaduta. Nell’area è stata anche ricavata una piccola palestra di roccia a misura di bambino.

Un secondo spazio gioco, di dimensioni più contenute, è stato realizzato da Coop Liguria all’esterno della scuola dell’infanzia di via del Commercio, inserendo anche qui vegetazione, giochi per bambini e pavimentazione antitrauma. Sarà inaugurato in una data ancora da definire, alla presenza di insegnanti e genitori.

Entrambi gli interventi sono stati completamente finanziati dalla Cooperativa e sono coerenti con il suo radicamento territoriale.

«Come Cooperativa di consumatori – spiega Berardini – la missione di Coop Liguria è contribuire al benessere delle persone: la assolviamo prima di tutto offrendo nei nostri punti vendita prodotti di qualità al miglior prezzo, ma anche agendo a tutti i livelli come un’impresa responsabile, che tutela l’ambiente, promuove l’aggregazione sociale e la cultura, contribuisce a educare i giovani al consumo consapevole, collabora con le associazioni e le istituzioni locali. Anche in questo caso abbiamo lavorato con il municipio e con il suo presidente per individuare quali fossero i bisogni della delegazione e siamo stati particolarmente contenti di sostenere un’iniziativa che va a beneficio dei bambini».

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara Carleo – raggiunto grazie a Coop Liguria che è sempre molto disponibile a collaborare con il municipio, rispondendo positivamente a tutte le richieste di sponsorizzazione per le iniziative organizzate sul territorio. Quest’area giochi per bambini è un intervento a favore di tutta la cittadinanza, del quartiere e soprattutto dei piccoli che potranno divertirsi e svagarsi in allegria».