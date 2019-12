Il ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha presentato il nuovo regolamento del ministero approvato ieri dal consiglio dei ministri con cui viene istituita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Imperia e Savona. La riorganizzazione potenzia più in generale l’intera rete della tutela del patrimonio culturale sul territorio nazionale attraverso la creazione di dieci nuove soprintendenze.

«Il territorio della Liguria custodisce numerosi tesori culturali e paesaggistici – dichiara Franceschini – e merita di avere due soprintendenze, grazie alla nascita di quella di Imperia e Savona».

L’articolazione periferica del Mibact viene rafforzata riequilibrando il rapporto tra centro e periferia a favore della seconda e aumentando le strutture e i presidii territoriali in base a parametri demografici e a dati amministrativi in modo da garantire un servizio efficace ed efficiente.

Il Dpcm dovrà ora passare al vaglio della Corte dei conti, seguirà la pubblicazione e l’entrata in vigore. «Tendenzialmente a gennaio partiremo con gli interpelli per le posizioni interne e anche con le procedure internazionali per la scelta dei direttori dei nuovi siti museali autonomi», spiega Franceschini.