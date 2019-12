«Sono assolutamente insufficienti le cifre stanziate per le urgenze di Genova e della Liguria dopo tutto quanto è accaduto». È il giudizio di Paolo Odone, presidente di Ascom Confcommercio Genova.

Secondo Odone «abbiamo bisogno che vengano messe a disposizione somme ben diverse, altrimenti significa che la situazione in cui si trova la nostra città e tutta la regione non è conosciuta o non è considerata nella maniera in cui tutti ci attendiamo. È indispensabile ci siano risorse adeguate e siano individuate azioni da realizzare subito, altrimenti tutto il lavoro che stiamo facendo per la valorizzazione del nostro territorio sarà completamente vanificato».