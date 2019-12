Si sono conclusi, con un giorno di anticipo rispetto a quanto era stato previsto, i lavori di messa in sicurezza del muraglione del “bypass” ponti nuovi di via Campomorone.

Il bypass realizzato all’altezza dei ponti della ferrovia era stato chiuso il 30 novembre scorso a causa di una porzione di muro pericolante. Sul luogo erano intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto per la messa in sicurezza, e il tratto era stato chiuso in attesa del sopralluogo fissato per lunedì scorso.

Domani mattina, a partire dalle 6, sarà dunque nuovamente attiva la circolazione veicolare.