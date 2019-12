«Quell’emergenza è stata molto grande in Italia, sono state coinvolte moltissime regioni e quindi stiamo facendo il punto della situazione sulle somme urgenze di tutto il Paese. Ma in Liguria, come nel resto d’Italia, come ho già avuto modo di dire anche in Piemonte, le somme urgenze saranno integralmente coperte da risorse nazionali del fondo per le emergenze nazionali».

Lo ha annunciato il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, oggi a Genova a margine dell’incontro in prefettura con le autorità genovesi e liguri parlando dei fondi per i ripristini dopo l’emergenza maltempo delle ultime settimane che ha colpito la Liguria e diverse zone del Paese.

«Sulla questione delle somme urgenze degli oltre cento milioni che sono stati richiesti per la copertura dei primi interventi emergenziali – ha precisato il ministro – ho confermato al presidente Toti e al sindaco Bucci che saranno integralmente coperti con i prossimi provvedimenti presi dal Consiglio dei ministri».