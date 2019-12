Arriva a oltre 38 milioni di euro il finanziamento che il ministero delle Infrastrutture ha riconosciuto al Comune della Spezia a seguito della presentazione del progetto per il potenziamento del servizio di mobilità, in attuazione al Pums (Piano urbano della Mobilità sostenibile). Un piano di interventi per il quale è stata presentata il 31 dicembre 2018 la richiesta per accedere ad un finanziamento nazionale indetto dal ministero Infrastrutture e trasporti.

Ad annunciarlo è Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia che dichiara: «Sono davvero soddisfatto perché questo riconoscimento non solo premia un valido progetto realizzato grazie al lavoro di squadra portato avanti dalla mia amministrazione e coordinato dall’assessore Kristopher Casati, insieme ai dirigenti di Atc Esercizio, ma soprattutto perché grazie a questo cospicuo finanziamento riusciremo a cambiare volto alla mobilità cittadina rendendo La Spezia una città più ecologica e più europea».

Il progetto prevede l’estensione della rete filoviaria, il rinnovamento e miglioramento del parco veicolare, il potenziamento e la valorizzazione delle linee filoviarie esistenti, la realizzazione di linee filoviarie e l’estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo e la creazione di nuove tratte filoviarie.

«Questi – precisa Peracchini – sono solo alcuni degli interventi che grazie a queste risorse andremo a realizzare da qui ai prossimi mesi. Rimane la grande soddisfazione per aver presentato un progetto valido che ha visto La Spezia tra le poche città premiate».