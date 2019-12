Prosegue alla Spezia il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’assessorato al Ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’amministrazione Peracchini nelle linee programmatiche di mandato.

Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.

Sabato 28: via Veneto (lato mare) da piazza Europa a via Dalmazia; via Persio dal numero civico 1 al numero civico 21

Lunedì 30: piazza Europa quindi prefettura, Comune, Ufficio Entrate e Cattedrale

Martedì 31: viale Italia lato monte dal numero civico 153 al numero civico 357

Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:

Sabato 28 dicembre: Biassa – via Filsi – incrocio via Delle Polle

Domenica 22 dicembre: Chiappa – via Benedicenti – c/o scuola elementare