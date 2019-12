C’è tempo sino al 30 gennaio 2020 (entro le 12) per partecipare alla procedura di affidamento in concessione per gestire il bar e le aree esterne all’intero del parco XXV Aprile lato Sud alla Spezia.

Oggetto della concessione sono: un fabbricato della superficie complessiva di 51 mq lordi, di un’area esterna perimetrale al fabbricato della superficie complessiva di 160 mq e l’area verde di circa 170 mq. Il fabbricato è suddiviso in locale ad uso bar, servizio igienico, locale a uso cucina, oltre a servizio igienico pubblico con accesso diretto dall’esterno. L’area esterna pavimentata è distribuita sui quattro lati del fabbricato.

Il bando di gara è pubblicato sull’albo pretorio online del Comune della Spezia e sul sito internet del Comune.

La documentazione richiesta dal bando dovrà esssere consegnato al Comune della Spezia, archivio e protocollo generale, piazza Europa 1 – 19124 La Spezia. Il plico potrà essere recapitato a mano, mediante posta raccomandata o tramite corriere debitamente autorizzato. Sul plico dovrà essere posta la seguente dicitura ben visibile: “Offerta per l’affidamento in concessione della gestione della struttura uso bar e aree esterne ubicate nel parco XXV Aprile lato Sud – La Spezia”

Chiarimenti e precisazioni tecniche riguardanti il bando di gara potranno essere richiesti al settore Patrimonio del Comune della Spezia (piazzale Giovanni XXIII, 7), dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato dalle 10 alle 11,30, contattando per la parte amministrativa Jessica Bertilorenzi allo 0187 727925 e per la parte tecnica Luca Ghelardi allo 0187 727919 o Giacomo Cantergiani allo 0187 727916.

I concorrenti, tramite il legale rappresentante o persone autorizzate munite di apposita procura speciale, dovranno prendere visione del locale alla presenza di personale tecnico previo appuntamento da concordarsi con almeno 3 giorni di preavviso con Luca Ghelardi o Giacomo Cantergiani.