Cambio al vertice della direzione regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo dal prossimo 2 gennaio: Cristina Balbo lascerà il ruolo all’alessandrino Teresio Testa, classe 1962, oggi alla guida della Direzione Sales & Marketing Imprese.

Teresio Testa alle spalle aveva assunto la carica di direttore generale di Mediocredito Italiano e ruoli di primaria responsabilità nel Gruppo nell’ambito del large corporate & investment banking, che gli hanno consentito di maturare un’esperienza autorevole e qualificata nelle relazioni con i grandi gruppi industriali.

In Liguria, nell’ambito di Mediocredito Italiano, ha gestito importanti operazioni con Windco-Sanlorenzo (finanziamento in pool per l’acquisto di quote cantiere Sanlorenzo), T. Mariotti (finanziamento in pool finalizzato alla realizzazione di due navi da crociera segmento super lusso) e Vernazza Autogru (finanziamento acquisto di una gru fra le più grandi al mondo).