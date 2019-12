Nuovo confronto sull’ex Ilva. Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato per giovedì 12 dicembre alle 17 le organizzazioni sindacali e i commissari per un incontro sull’Ilva in amministrazione straordinaria. L’incontro sarà presieduto dal ministro Stefano Patuanelli.

Intanto è in corso dalle 23 di ieri e terminerà domani alle ore 7 lo sciopero dei lavoratori diretti e dell’ indotto di ArcelorMittal proclamato da Fim, Fiom e Uilm di Taranto e in maniera autonoma dall’ Usb.

I lavoratori contestano il nuovo piano industriale della multinazionale, che ha chiesto ulteriori 4.700 esuberi entro il 2023 e il mancato rientro al lavoro dei 1.600 lavoratori attualmente in capo all’ Ilva in As.