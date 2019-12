«Il progetto che è stato analizzato dalla unità di missione per l’analisi costi-benefici e che poi verrà inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici, è uno solo». Lo ha detto, a proposito della Gronda di Genova, il ministro per le Infrastrutture Paola de Micheli, questa mattina dopo un vertice in prefettura a Genova.

«Tutte le valutazioni, diciamo così, di miglioramento a queste valutazioni – ha precisato il ministro – hanno ricevuto le risposte necessarie. Quindi c’è un solo progetto che è in fase di valutazione con alcuni approfondimenti che sono stati fatti. Abbiamo terminato le valutazioni 15 giorni fa, quando dovevo venire qui a Genova, invece sono andata a Savona per il crollo del viadotto. Tra poco pubblicheremo l’ analisi e da lì in poi sarà questione di qualche settimana».

«Invieremo il progetto esecutivo per l’ approvazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici – ha annunciato De Micheli – quindi a gennaio potrà essere pronto per la firma al ministero».