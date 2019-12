Debutto ampiamente positivo nel segmento Aim Italia di Borsa Italiana per Gismondi 1754, la dinastia di gioiellieri genovesi. Alle 10.39 il titolo guadagnava il 7,81% a 3,45 euro: 210 i contratti.

Il Ceo Massimo Gismondi spiega: «Siamo entrati in Borsa per raccogliere capitali, ma soprattutto per far esplodere il marchio. Siamo partiti per un viaggio dal Mar Ligure per veleggiare in Oceano aperto».

Nel prossimo triennio Gismondi aprirà 15 nuove location, per arrivare a 40. I punti vendita sono a Genova, Portofino, Milano e Saint Moritz, a Praga c’è un franchising, mentre due sono i retailer a Napoli e San Pietroburgo. Negli Usa sono 13 le location.

Il successo di Gismondi sta nella filosofia: taylor made alla portata di tutti. Il cliente può farsi fare il gioiello come vuole senza costi impossibili, grazia al fatto che attraverso i laboratori Gismondi segue l’intera filiera. Per continuare con questa filosofia è necessaria una crescita fino a 10 volte a quella attuale. L’obiettivo è espandersi soprattutto in Usa, Europa e Medio Oriente.

L’arte di Gismondi è talmente particolare, che nel laboratorio di Valenza Po sono tornati a lavorare i nonni degli attuali artigiani, per insegnare una tecnica che nessuno usava più e tramandarla nuovamente: realizzare fili d’oro di 0,5 mm di diametro. Il metallo prezioso è solamente un supporto per le gemme, vere protagoniste dell’oreficeria di Gismondi.

«I nostri gioielli sono volutamente non perfetti nel disegno – aggiunge il direttore generale Stefano Rocca – sono caratterizzati da una leggera asimmetria, non solo perché fatti a mano, ma anche perché così sono uno diverso dall’altro, come le fiamme del fuoco e le onde del mare.

Nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Gismondi1754 è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di nomad, global coordinator ed equity research provider. Emintad agisce come financial advisor, Bdo in qualità di società di revisione, mentre Lca Studio Legale è legal advisor e consulente fiscale. Directa Sim svolge il ruolo di collocatore per il retail, A2B è consulente per i dati extracontabili, KT&Partners equity research provider, mentre Spriano Communication&Partners è advisor per la comunicazione. Banca Akros ha svolto il ruolo di specialist.