Gismondi 1754 spa, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma, comunica di avere ricevuto oggi da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant 2019-2022sul mercato Aim Italia.

La società ha raggiunto un volume di ordini per oltre 10,8 milioni: un risultato che supera di 2,2 volte l’obiettivo di raccolta, prefissato a 5 milioni di euro.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Gismondi 1754 è prevista per mercoledì 18 dicembre 2019.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in aumento di capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail di 1.564.800azioni, a un prezzo di offerta pari a 3,2euro per azione, per un controvalore totale di oltre 5milioni di euro. Le richieste pervenute, al prezzo di offerta, derivano per il 59% da 24 investitori istituzionali, per il 29% da 18 investitori professionali e per il 12% da 87 investitori retail.

Il book definitivo è composto per circa il 65% da investitori istituzionali, la restante quota da selezionati investitori professionali e da investitori retail per un controvalore di 150 mila euro.

Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del collocamento istituzionale e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori italiani ed esteri di elevato standing, che possano anche supportare la crescita futura della società.

Il flottante della società post quotazione sarà pari al 38,50%del capitale sociale ammesso a negoziazione. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di oltre13 milioni di euro.

Ai detentori di azioni alla data di inizio delle negoziazioni saranno assegnati warrant gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni detenute.Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni warrant posseduto e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogniperiodo di esercizio).

Nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Gismondi1754 è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di nomad, global coordinator ed equity research provider. Emintad agisce come financial advisor, BDO in qualità di società di revisione, mentre LCA Studio Legale è legal advisor e consulente fiscale. Directa Sim svolge il ruolo di collocatore per il retail, A2B è consulente per i dati extracontabili, KT&Partners equity research provider, mentre Spriano Communication&Partners è advisor per la comunicazione. Banca Akros svolgerà il ruolo di specialist.