“Potenziare le abilità. Strategie inclusive”, questo il titolo del seminario in programma a Genova il 3 dicembre alle 8,30, all’auditorium di Palazzo Rosso in via Garibaldi 18. L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in collaborazione con Inail, Consulta regionale per i diritti della persona handicappata, Ordine assistenti sociali della Liguria, si situa nell’ambito della giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’Onu nel 1992 e in programma in tutto il mondo il 3 dicembre.

Il tema scelto dalle Nazioni Unite per l’edizione 2019 della giornata internazionale delle persone con disabilità è “Trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti”.

«La giornata − dichiara Cristina Bellingeri, disability manager del Comune di Genova − ha lo scopo di promuovere maggiore consapevolezza e nuove soluzioni per la positiva relazione e valorizzazione delle persone con disabilità nella società con particolare riferimento alla integrazione nel contesto politico, sociale, economico e culturale dei Paesi membri».

All’auditorium di Palazzo Rosso, dopo gli interventi introduttivi di Angela Razzino, direttore regionale Inail Liguria, Francesca Fassio, assessore comunale alle Politiche socio-sanitarie, Giovanni Cabona, presidente dell’Ordine assistenti sociali della Liguria, Lisa Cacia, presidente Ordine psicologi della Liguria, Gaetano Cuozzo, presidente del Comitato italiano paralimpico della Liguria, porteranno il loro contributo i professionisti coinvolti nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone disabili.

Un’altra iniziativa sostenuta dal Comune di Genova, attraverso l’ufficio del Disability manager, è il convegno internazionale “Accessibilità web e tecnologia assistiva. Strumenti di inclusione digitale” che si terrà, sempre nella giornata del 3 dicembre, nell’aula magna di via Balbi 5, dalle 9 alle 17. Il convegno è suddiviso in tre sessioni: i diritti delle persone con disabilità e l’accessibilità web; il quadro normativo; dalla teoria alla pratica; buone pratiche.

In quest’ultima sessione, l’intervento del disability manager del Comune di Genova, Francesca Bellingeri.

Martedì 3 dicembre Palazzo Reale, in via Balbi 10, apre le porte per un pomeriggio dedicato all’integrazione: dalle 15 alle 18, accoglienza, visite guidate, poesia e musica (prenotazione obbligatoria allo 010 2710236, per le sole visite guidate).