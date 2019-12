Giglio Group, quotata sul segmento Mta-Star di Borsa Italiana, ha siglato un accordo di distribuzione con Gf Retail, società coreana specializzata nell’import di prodotti Luxury.

La partnership, di durata triennale, è stata siglata attraverso I-Box Distribution – la divisione del Gruppo dedicata alla gestione delle vendite per le collezioni in season e off season – e prevede la fornitura di beni di lusso Made in Italy per un valore di 3 milioni di euro per il 2020, in crescita negli anni successivi.

Gf Retail ha sviluppato un modello di business tra negozi fisici e vendite on line, gestisce in parallelo una catena di negozi, una piattaforma di e-commerce collegata ai maggiori marketplace coreani, tra cui ad esempio Gs Shop, Lotte HomeShopping, AK Plaza, Shinsegae e realizza trasmissioni televisive di TV shopping (TCommerce).

L’attività di sviluppo del Business in collaborazione con Giglio Group si concentrerà principalmente sulla fornitura in esclusiva dei prodotti del settore Fashion, che saranno veicolati attraverso i canali mediatici del network coreano: Tcommerce, online, Private Sales e Popup Stores.

Giglio Group prosegue così la strategia di internazionalizzazione dei suoi servizi e dei prodotti made in Italy, allargando ulteriormente il presidio dei mercati orientali e fornendo un supporto distributivo e logistico. Inoltre, Giglio contribuirà al potenziamento dell’offerta commerciale di Gf Retail, proponendo nuovi e affermati brand del settore Fashion, in un’ottica di espansione dei volumi di vendita.

In Corea il mercato dei beni di lusso è in continua crescita, con un valore stimato di 12 miliardi (fonte: Euro Monitor – 2017), al pari della Germania. Il mercato del fashion in questo paese è in costante crescita dal 2009 e le stime per i prossimi anni confermano il trend in corso (con tasso di crescita annuale composto del 7% per i prossimi cinque anni), con raggiungimento di 34.345 miliardi di Krw di dimensioni (circa 26 miliardi di euro) alla fine del 2019. (Fonte: Ittck)

«L’accordo con Gf Retail è un’ulteriore conferma dell’esecuzione della strategia di ampliamento dei mercati distributivi internazionali per Ibox Distribution – commenta Alessandro Santamaria, Managing Director Digital & Strategy di Giglio Group – crediamo fondamentale ampliare sempre di più le aree geografiche di distribuzione con accordi strategici con player locali che garantiscono al nostro Gruppo sempre di più una maggior capacità di vendita globale per i brand del settore fashion. Gf retail è il partner che abbiamo individuato per il mercato della Corea poiché ha saputo sviluppare una corretta strategia di vendita multicanale che collega i propri popup store fisici con il mondo digitale e-commerce e marketplace unito a quello del TCommerce».