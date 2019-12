È definitivo l’affidamento all’Istituto Galeazzi della gestione degli ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo: sul sito della Regione Liguria è stata pubblicata l’aggiudicazione definitiva del bando di gara.

«Avevamo detto che entro Natale avremmo avuto una parola definitiva su questa vicenda – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – ed è stato così. Quindi siamo molto soddisfatti perché da oggi abbiamo la certezza su chi gestirà questi due ospedali: ora si deve procedere con la massima celerità nella stipula del contratto tra il privato e la Asl2 per poter restituire ai cittadini di Cairo e Albenga e dei rispettivi comprensori i due pronto soccorso. Tutto questo avverrà mantenendo pubblici i due ospedali, tutelando i lavoratori e offrendo ai cittadini servizi migliori, senza alcun costo aggiuntivo per le loro tasche. Spero che questo sia davvero il fischio finale della partita burocratica e quello di inizio di un percorso che migliorerà la vita dei pazienti”.

La gestione per una durata di sette anni (prorogabili per ulteriori cinque) era stata vinta dall’Istituto Ortopedico Galeazzi, superando l’unico concorrente presente, appunto il Policlinico che aveva presentato ricorso al Tar. Nel luglio scorso il Tar ha accolto il ricorso. Alla luce del pronunciamento del Tribunale amministrativo, la commissione di gara ha quindi riesaminato con attenzione tutta la documentazione per stabilire quale fosse la migliore offerta: l’esito della procedura ha confermato l’affidamento della gestione di questi due ospedali all’Istituto Galeazzi (gruppo San Donato di Milano).

«Il ricorso al Tar ha allungato i tempi che ci eravamo prefissi di circa sei mesi – ha aggiunto la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – ma quello di oggi rimane un risultato storico per la Liguria che garantisce la messa in sicurezza di questi ospedali, altrimenti destinati progressivamente alla chiusura».

Il bando di gara era diviso in due lotti: per il primo lotto, relativo all’affidamento ai privati della gestione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera, la procedura si è conclusa nel febbraio scorso con l’affidamento al Gruppo Maria Cecilia Hospital e Iclas di Rapallo, entrambe del gruppo Villa Maria.