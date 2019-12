Il servizio pubblico gestito da Amt a Genova resterà ancora gratuito per questa settimana. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine degli Stati Generali dell’Economia in programma quest’oggi a Palazzo Ducale. Niente biglietto per salire su bus, metropolitana e impianti speciali sino alla fine dell’emergenza prevista entro pochi giorni.