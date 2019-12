Aperto il bando comunale per la ricerca di 55 funzionari di Polizia locale a tempo pieno e indeterminato.

Appartengono a questo profilo i lavoratori che, nell’ambito delle competenze e delle funzioni attribuite alla Polizia municipale, svolgono attività di tipo gestionale, con correlata assunzione di responsabilità professionale nella programmazione, gestione e sviluppo dei servizi di Polizia locale e di sicurezza urbana e delle risorse assegnate; l’attività svolta può prevedere la direzione di unità operative, il coordinamento di altri lavoratori, con responsabilità, oltreché dei risultati delle attività direttamente svolte, anche di quelle del personale coordinato e di procedimento; l’attività può comportare

inoltre l’attuazione di piani d’intervento anche in situazioni di criticità operativa che richiedano autonomia e orientamento al risultato.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, essere cittadini italiani e aver conseguito una laurea nelle seguenti facoltà: Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia e commercio. I candidati non dovranno, inoltre, trovarsi nelle condizioni di disabilità.

Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web che verrà indicata nel sito internet del Comune di Genova in sede di pubblicazione del presente bando e inviate entro le 24 del 9 gennaio 2020.

BANDO FUNZIONARI POLIZIA LOCALE