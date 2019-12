Atp informa che, causa cedimento della sede stradale tra Caprile e Propata, dal 3 dicembre, il servizio subirà alcune modifiche.

Propata, Caffarena e Rondanina verranno servite dalle corse promiscue, trasporto pubblico locale e servizio scolastico.

In particolare: corsa in direzione Genova: ore 7 Propata, 7.05 Caffarena, 7.15 Rondanina, transitando da Costalunga, Montebruno, Torriglia; corsa in direzione Genova: ore 14 Propata, 14.05 Caffarena, 14.15 Rondanina; corsa per Rondanina: 13.10 Torriglia, Caffarena, Propata transitando da Montebruno Costalunga.

Da Torriglia a Caprile e viceversa servizio regolare come da orari vigenti.