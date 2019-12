«La notizia di questa mattina è che, finalmente, sembra che i 40 milioni per Fincantieri in realtà vengano presi dal fondo del ministero e non da quello del commissario. Questa è una buona notizia».

Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci oggi a margine dell’incontro in prefettura con il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, parlando del tema dei fondi per la realizzazione del ribaltamento a mare nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente a Genova.

I 40milioni, parte delle risorse necessarie per l’ampliamento del bacino di Sestri per la costruzione di maxi-navi, sarebbero dovuti provenire dalla dotazione del commissario alla ricostruzione del nuovo viadotto di Genova».