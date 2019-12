Confcommercio Salute, associazione di imprese del settore sanitario che fa parte di Confcommercio Genova, ha presentato oggi il nuovo portale www.confcommerciosalute.it, suddiviso in due aree tematiche: famiglie e imprese.

Il nuovo portale permette alle imprese di specificare la propria gamma di offerte e ai cittadini di scegliere quelle di cui hanno più bisogno e che trovano più comode come ubicazione sul territorio.

Attraverso questa alleanza tra popolazione e imprese del sociale si potranno inoltre studiare e analizzare i bisogni emergenti e strutturare risposte e forme assistenziali adeguate e non banalmente standardizzate.

Le imprese associate a Confcommercio Salute aderiranno a una carta etica per rendersi garanti di servizi di alto livello nei confronti dei cittadini e delle istituzioni, per le quali e con le quali collaborano in forma di convenzione.