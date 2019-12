Sono 11 mila le assunzioni di addetti alle pulizie negli istituti scolastici previste in tutta Italia, 128 solo in Liguria di cui 53 nella provincia di Genova, 43 nella provincia di Imperia, 23 nella provincia della Spezia e 9 in quella di Savona.

La scadenza per iscriversi è il 31 dicembre 2019.

Il bando è rivolto a candidati che abbiano svolto la professione di addetti alle pulizie per almeno 10 anni, anche non continuativi, ma che includano gli anni 2018 e 2019.

Per la Liguria devono essere almeno 101 i contratti a tempo pieno, mentre sono 54 al massimo i contratti a tempo parziale al 50%.

Questo il bando originale con tutte le indicazioni.