Per due giorni, sabato 28 e domenica 29 dicembre, dalle 10 alle 20 via Rivarola a Chiavari ospiterà il consueto ricco appuntamento gastronomico del mese, con produttori agroalimentari di qualità che proporranno prodotti tipici di varie regioni d’Italia.

Un’occasione per acquistare le ultime delizie per la fine dell’anno e per l’Epifania, facendosi conquistare dai dolci della tradizione genovese, i formaggi piemontesi, i prodotti sardi e molte altre golosità.

Il Mercatino dei sapori e delle tradizioni di Chiavari è una mostra-mercato che presenta al pubblico le migliori produzioni della tradizione enogastronomica italiana che raccontano attraverso il gusto, la storia e l’identità dei territori di provenienza.