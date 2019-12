Anche per quest’anno a Chiavari, tariffa bloccata a 50 centesimi all’ora negli stalli a pagamento per i giorni festivi dell’8, 15 e 22 dicembre 2019. A decretarlo un’ordinanza comunale firmata dal sindaco Marco Di Capua.

«Abbiamo deciso di far pagare una cifra simbolica per la sosta nei parcheggi a pagamento – afferma Di Capua – durante il periodo natalizio precisamente le tre domeniche antecedenti il 25 dicembre: iniziativa che consentirà, in un momento di assalto ai negozi, una maggior rotazione dei posti e una riduzione del traffico nelle vie centrali della città. Puntiamo a incentivare l’afflusso di persone e impedire l’immobilismo dei posti auto, invogliando gli utenti a occupare gli stalli centrali a una cifra inferiore rispetto al resto dell’anno e concorrenziale rispetto alle realtà limitrofe».

«Ancora una volta – Gianluca Ratto, assessore al Turismo – la nostra giunta dimostra di sostenere il tessuto produttivo cittadino, agevolando il commercio in un momento, come quello natalizio, di grande afflusso e favorendo la partecipazione dei cittadini e turisti ai diversi eventi natalizi in programma a Chiavari».