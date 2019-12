Apertura in rialzo per le principali borse europee. Per oggi gli operatori attendono dai Paesi Ue e dagli Usa il dato sulla fiducia dei manager, dall’Italia l’aggiornamento sul debito pubblico.

Londra segna + 0,43%, Parigi +0,47%, Francoforte +0,51%, Milano con Ftse Mib +0,45%.

Tokyo ha ceduto lo 0,18% e Seul lo 0,1% a differenza di Shanghai (+0,56%), Taiwan (+0,1%) e Sidney (+1,63%). Contrastate Hong Kong (-0,33%) e Mumbai (+0,01%), ancora aperte.

A Piazza Affari brilla la Juventus (+1,87% alle 9.30).

Lo spread Btp/Bund è in riduzione, attestato intorno alle 9.30 sui 147 punti base da 150 pb della chiusura precedente.

L’euro apre in rialzo e passa di mano a 1,1147 contro il dollaro rispetto al valore di 1,119 di venerdì sera a New York. Sullo yen è a quota 121,93. Anche la sterlina è in rialzo sul dollaro a quota 1,3410 mentre cede lievemente sulla divisa europea a 0,8310

Poco mosse le quotazioni dell’oro sui mercati asiatici, in attesa degli sviluppi concreti sull’accordo Usa-Cina. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,1% e passa di mano a 1.474 dollari l’oncia.

Dopo l’exploit dei giorni scorsi il petrolio apre in calo. I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio cedono lo 0,4% a 59,86 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,3% a 65 dollari al barile.