Regione Liguria e Regione Piemonte annunciano di aver ottenuto da Aspi la gratuità del tratto autostradale dell’A26 fra Ovada e Masone in seguito alla richiesta avanzata congiuntamente con la lettera del 24 dicembre scorso dai presidenti Giovanni Toti e Alberto Cirio.

La gratuità è in vigore da oggi, venerdì 27 dicembre, alle 12 fino al ripristino della Sp456 del Turchino, interrotta da una frana al km 73+450.

«Stiamo costantemente lavorando – dice Toti – anche per ridurre l’impatto dei lavori necessari a ripristinare la rete dopo le piogge che hanno danneggiato parti importanti della carreggiata. Anche a Natale abbiamo lavorato per cercare di ridurre i danni provocati dalle emergenze meteo. Ora aspettiamo risposte dal ministero delle Infrastutture e Trasporti, responsabile della rete autostradale. Abbiamo chiesto, più volte, nelle scorse settimane, un tavolo per coordinare i cantieri, la sicurezza in galleria e sui viadotti, la gratuità di parte della rete, le nuove infrastutture come la Gronda. Speriamo che Capodanno porti consiglio e qualche risposta. Non abbiamo più tempo».