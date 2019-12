Torna il vento in Liguria ma niente pioggia per ora. Il centro meteo Arpal ha emanato l’avviso per vento relativo alla giornata di domani, martedì 10 dicembre.

Dalla serata di oggi, lunedì 9 dicembre, è previsto un rinforzo dei venti settentrionali, in particolare sul centro della regione, con venti fino a forti da Noli al promontorio di Portofino (zona B).

Domani, martedì 10, dalle primissime ore della notte i venti settentrionali saranno in deciso rinforzo fino a burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli.