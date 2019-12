Domenica 8 dicembre, in occasione della cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza De Ferrari, alcune vie del centro saranno interdette al transito veicolare. Dalle 15.30 fino al termine della manifestazione, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 607, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687 e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato. Anche per la manifestazione “Natale a Struppa” sono in programma modifiche in val Bisagno alle linee 13, 470 e 470/ dalle 7 alle 20.

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre (dove verrà effettuata la fermata), piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre (dove verrà effettuata la fermata), via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi e piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 36 e 606

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi e piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 46, 685, 686 e 687

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi e via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 617

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, svolteranno sul ponte Green, proseguiranno per via Pedullà fino alla rotatoria Canova, transiteranno per via Pedullà per poi posizionarsi nell’area provvisoria di capolinea. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transiteranno per via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming e via Molassana dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470 (San Martino di Struppa -Sant’Eusebio)

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare. Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Struppa, transiteranno per via Struppa, proseguiranno per ponte della Canova, rotatoria e via da Verrazzano dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/ (Molassana – San Martino di Struppa)

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via Struppa, proseguiranno per ponte della Canova, rotatoria, via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming, largo Boccardo dove effettueranno regolare capolinea.

Linea 470/ (Sant’Eusebio – San Siro – Molassana)

Direzione San Siro di Struppa: i bus, giunti in via Canepa, transiteranno per via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Buscaglia dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Molassana: percorso regolare.