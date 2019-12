In occasione delle festività natalizie il servizio Amt avrà una programmazione diversificata per modalità di trasporto e un servizio specifico per il giorno di Natale.

Autobus:

– lunedì 23 e martedì 24 dicembre il servizio bus osserverà il consueto orario feriale;

– nelle giornate feriali comprese tra venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio sarà in vigore l’orario del sabato tenendo anche conto della chiusura delle scuole e della consueta riduzione degli spostamenti.

Metropolitana:

– nelle giornate feriali comprese tra venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio la metropolitana effettuerà la prima corsa alle 5 e resterà aperta fino a mezzanotte (anziché l’una), con la frequenza del sabato.

Ferrovia Genova Casella:

– nelle giornate di giovedì 26 dicembre, mercoledì 1° e lunedì 6 gennaio sarà in vigore il seguente orario festivo:

partenze da Genova: 9 – 11,50 – 16,15 – 18,55

partenze da Casella: 7,35 – 10,28 – 14,50 – 17,32

Le partenze nelle giornate feriali comprese tra lunedì 23 dicembre e venerdì 3 gennaio saranno invariate, così come le partenze di sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio.