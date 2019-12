Agenzia Ice offre a partire dall’aprile prossimo anno servizi essenziali gratuiti per le imprese che raggiungono un numero massimo di 100 dipendenti.

L’Agenzia Ice per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica motivata e moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’Ice svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze del made in Italy nel mondo.

Il nuovo catalogo offre servizi alle imprese per conoscere nuovi mercati in termini di opportunità, dinamiche e potenziali controparti estere e per crescere, avviare e sostenere la presenza e il consolidamento nei mercati esteri. 20 servizi saranno gratuiti per tutte le imprese e per le imprese fino a 100 dipendenti lo saranno anche quelli essenziali per avviare l’export in un nuovo Paese.

A partire da aprile 2020, il nuovo catalogo offrirà servizi per conoscere nuovi mercati in termini di opportunità, dinamiche e potenziali controparti estere, e per crescere, avviare e sostenere la presenza e il consolidamento nei mercati esteri.

Le imprese fino a 100 dipendenti potranno rivolgersi agli uffici Ice in Italia e all’estero per ottenere servizi, informazioni generali e di primo orientamento come: ricerche di mercato, statistiche personalizzate, informazioni doganali, fiscali legali e valutarie, assistenza nella soluzione di controversie o per la partecipazione a gare internazionali, richiedere servizi di ricerca clienti, partner o investitori esteri. Si potranno inoltre utilizzare gratuitamente le strutture Ice in Italia e all’estero per un periodo massimo predeterminato.

«Insieme alla recente creazione dei desk settimanali in ogni regione – commenta Carlo Ferro, presidente di Agenzia Ice – la decisione di estendere la gratuità dei servizi per le imprese medio-piccole, piccole e micro è una rivoluzione copernicana che rimette al centro le imprese e afferma il ruolo di servizio sul territorio dell’Ice fra gli attori della promozione del sistema paese».

Il nuovo catalogo Ice sarà accessibile anche dal sito.