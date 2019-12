Atp comunica che da lunedì 16 dicembre, confortati dal ripristino di 2 corsie di marcia sulla A26 (2 su 3), il servizio di trasporto pubblico tra la Valle Stura e Genova ritornerà agli orari definitivi in vigore prima della chiusura dei due viadotti sulla A26.

Il 26 novembre scorso l’azienda aveva messo in circolazione mezzi più piccoli, lunghi 10,5 metri, al posto di quelli utilizzati per il percorso autostradale che misurano 12 metri per consentire una più agevole guida lungo i tornanti della statale del Turchino.

In allegato gli orari

Orario CAMPOLIGURE dal 31-10-2019