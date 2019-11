Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha nominato commissario straordinario al Terzo Valico e al nodo di Genova Calogero Mauceri, alto dirigente della presidenza del consiglio.

«Ci auguriamo – dichiara Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria – che l’arrivo del commissario, come più volte da noi auspicato possa far ripartire i cantieri nel più breve tempo possibile. Obiettivo comune deve essere quello di recuperare il tempo perduto in una regione che ha assoluto bisogno di infrastrutture».

Mauceri è attualmente capo dipartimento per la Gioventù e il Servizio civile nazionale per la presidenza del consiglio dei ministri.