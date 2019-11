La nuova nave da crociera Sky Princess, della compagnia Princess Cruises, questa mattina ha attraccato per la prima volta nel porto di Genova, al terminal Stazioni Marittime, da cui proseguirà la sua inaugural season nel Mediterraneo in attesa di trasferirsi nei Caraibi. In contemporanea, era presente in banchina un’altra unità della flotta Princess Cruises, la Pacific.

La Sky Princess, costruita da Fincantieri, misura 140.000 tonnellate di stazza e 330 metri di lunghezza, e può trasportare fino a 4.250 passeggeri.

Grazie al lavoro svolto dalla Cemar Agency Network, la Princess Cruises del gruppo Carnival, diventa la terza compagnia presente nel porto di Genova che, secondo le previsioni, nel 2021 arriverà a movimentare 55.000 passeggeri all’anno con l’arrivo della nuova ammiraglia Enchantment Princess.