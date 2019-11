Paolo Sirigu ha lasciato il suo incarico come direttore Sviluppo Commerciale e Comunicazione di Aeroporto di Genova spa. Lo sostituisce ad interim il direttore generale Piero Righi.

«Insieme a tutto il consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dichiara il presidente del cda Paolo Odone in una nota – desidero ringraziare Paolo Sirigu per quanto ha fatto e conseguito, assumendo diversi incarichi dirigenziali nella Società nel corso di quasi venti anni. Se oggi possiamo guardare al futuro con ottimismo, lo dobbiamo agli sforzi di tutti, clienti, vettori, istituzioni, azionisti e dipendenti, così come alla dedizione e all’impegno personale di Paolo Sirigu. Auguriamo tutti a Paolo di affrontare con successo le nuove sfide che lo attendono».