Rulex per il 5° anno consecutivo sarà all’International CareerDay, organizzato durante il Salone Orientamenti, per acquisire nuovi talenti. Appuntamento il 13 novembre a partire dalle 9 al Palazzo della Borsa, via XX Settembre 44 Genova.

Al CareerDay 2019 Rulex si presenta con due offerte di impiego per Customer Data Analyst (clicca qui). È sempre possible inviare la propria autocandidatura a hr@rulex.ai. Rulex sarà a disposizione di tutti i potenziali candidati al proprio desk o tramite la novità di quest’anno i #RulexBarker, giovani buttadentro riconoscibili dalle magliette targate Rulex che andranno a caccia di candidati nel salone delle Grida del Palazzo della Borsa.

Il successo delle passate edizioni, grazie alle quali Rulex ha assunto tre unità di personale a tempo indeterminato, conferma, secondo l’azienda, l’importanza di partecipare a eventi di questo tipo ed essere attori coinvolti nel processo di definizione di nuove strategie a supporto dell’orientamento e della formazione dei giovani.

Per una società pioniera dell’artificial intelligence e in particolare in applicazioni B2B di decision & process automation quale Rulex, il recruiting ha un peso determinante nel successo dell’azienda stessa.

Il 90% dei lavoratori di Rulex ha specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o connesse a Industria 4.0. Figure per le quali oggi la domanda supera di molto l’offerta, come è stato evidenziato dal recente Rapporto “Previsioni dei Fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2019- 2023). Scenari per l’orientamento e la programmazione della formazione” realizzato da Unioncamere e dall’Anpal nel marzo 2019.

Il fabbisogno occupazionale di Rulex ricade perfettamente in questo mismatch. Anche per tale ragione, Rulex partecipa attivamente a numerose iniziative di orientamento quale #Progettiamocilfuturo o La laurea in azienda.

Rulex è presente nel registro dei testimonial del progetto #Progettiamocilfuturo (presentazione ufficiale del registro: 14 novembre dalle 16 alle 18, Palazzo della Borsa di Genova) grazie al quale i giovani hanno la possibilità di accedere a informazioni concrete e aggiornate sul mercato del lavoro. L’incontro con testimonial come Rulex gioca un ruolo significativo nell’aiutare gli studenti a esplorare, chiarire e definire meglio le proprie scelte sia relative al futuro percorso professionale sia a quello formativo, soprattutto in riferimento alle figure professionali emergenti, maggiormente richieste sul mercato, quali esperti nell’analisi dei big data, nell’intelligenza artificiale e nell’IoT.

Rulex parteciperà su invito dell’Ateneo Genovese all’edizione 2019 della Laurea in azienda, evento annuale dove laureandi e laureati in materie tecnico-scientifiche ed economiche possono incontrare aziende selezionate per incontri one-to-one (18 novembre – ore 14 dipartimento di Matematica, Aula 706 – via Dodecaneso 35).

Fonte: azienda Rulex