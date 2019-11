Il ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato l’esecuzione del programma per il rilancio di Piaggio Aerospace e la successiva individuazione di un nuovo proprietario. Ad annunciarlo è il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro.

«Possiamo ora avviare l’iter per il bando internazionale volto alla ricerca di un compratore e accelerare il percorso di vendita dei complessi aziendali – dichiara Nicastro – l’obiettivo è di trovare un nuovo proprietario che sia interessato a rilevare l’azienda nella sua interezza e di poter concludere l’intero processo entro l’autunno del prossimo anno».

La società, che ha sede a Villanova d’Albenga, è entrata in amministrazione straordinaria nel dicembre del 2018, procedura cui è stata successivamente sottoposta anche la controllata Piaggio Aviation.

Piaggio Aerospace si presenta ai potenziali compratori con un significativo portafoglio ordini, che raggiunge la cifra totale, grazie a contratti provenienti soprattutto dal mondo istituzionale italiano, di 832 milioni di euro.

Secondo l’azienda l’avvio del percorso di rilancio della società, che non ha conosciuto soste sin dall’inizio della procedura di amministrazione straordinaria, ha avuto positive ricadute anche sul fronte occupazionale: dal mese di settembre è iniziato di un graduale e progressivo riassorbimento dei dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria. Dal momento in cui i contratti istituzionali verranno firmati, tale riassorbimento subirà un’accelerazione, fino al progressivo e completo rientro dell’intera forza lavoro.