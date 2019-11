Uno stand di Celivo al Salone Orientamenti 2019. Per la XIV edizione il centro di servizi al volontariato genovese offrirà al pubblico un’esperienza collegata al tema del salone: “Saper fare: scuola, lavoro, società”.

L’area allestita per lo stand è offerta da Regione Liguria e prevede una full immersion sull’orientamento al volontariato e alla cittadinanza attiva.

Tra le varie iniziative proposte: “Progetto giovani/scuola” per i docenti, in particolare sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola/lavoro) e sui progetti formativi per gli studenti; un punto di inizio per i giovani con “Quello che c’è da sapere sul volontariato”; “Come orientarsi: colloqui individuali” per trovare l’associazione più adatta a ogni persona e realizzare un progetto di solidarietà; “Lascia una traccia” uno spazio dove lasciare una traccia di sé, scrivendo un post-it “Chi sono i volontari per te?” e ponendo domande ai volontari.

«È importante che i giovani, almeno una volta nel loro percorso scolastico, si confrontino con il mondo del volontariato – spiega Maura Turchi, responsabile del progetto giovani/scuola del Celivo – il volontariato è un’occasione per conoscere se stessi e le proprie potenzialità, per avvicinarsi ai temi sociali, scoprendo una dimensione del tempo libero come tempo solidale».

Per consultare il programma clicca qui.