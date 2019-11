Continua a piovere nella Liguria del centro e del levante, dove è in vigore fino alle 15 allerta meteo arancione per piogge, con cumulate nell’ area da inizio evento prossime ai 60mm.

Nell’ interno Arpal segnala abbondanti nevicate: su Settepani nel Comune di Osiglia (Savona) l’ altezza del manto nevoso ha quasi raggiunto 1 metro di altezza. I venti soffiano forti con raffiche di burrasca da Nord sul centro-Ponente (66km/h alla Marina di Loano) da Sud-Est a Levante (49km/h a Casoni di Suvero).

I livelli idrometrici nei corsi d’ acqua monitorati al momento sono al disotto dei livelli di piene rive.

Nell’ area metropolitana genovese è chiusa la provinciale 73 del Faiallo in valle Stura, in Val d’ Aveto sono chiuse la SP 72 di Alpepiana dal km 7 per frana e caduta alberi, la SP 75 del Penna per neve e caduta piante. Il traffico è difficoltoso anche in val Trebbia.

Per il pomeriggio Arpal prevede fenomeni in lento esaurimento sugli estremi della regione e continuazione della pioggia sulla parte centrale.