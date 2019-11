Leonardo e la società emiratina IGG (International Golden Group PJSC, attiva nel settore aerospaziale, della difesa e della sicurezza.) hanno annunciato durante il salone Dubai Airshow la firma di un protocollo d’ intesa che prevede lo sviluppo di attività commerciali congiunte negli Emirati Arabi Uniti.

I settori interessati dall’ accordo spaziano dall’ elettronica alle tecnologie C4I, alle munizioni guidate; dai droni bersaglio per l’ addestramento ai veicoli per le Forze terrestri, fino ai sistemi di comunicazione sicure. Inoltre Leonardo e IGG collaboreranno anche per esplorare opportunità nel campo della sicurezza fisica e della cyber security.