Leonardo US Holding (controllata Leonardo) ha annunciato oggi offerte pubbliche di acquisto sull’intero ammontare delle proprie obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione e delle proprie obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040” in circolazione garantite da Leonardo spa. I termini e le condizioni delle offerte sono descritti nel documento di offerta pubblica di acquisto recante data odierna . I termini non definiti nel presente annuncio hanno il significato a essi attribuito nell’offerta di acquisto.

«In linea con il piano industriale, incentrato anche sul perseguimento di una strategia finanziaria disciplinata – si legge in una nota della società – le offerte hanno il fine di ridurre ulteriormente la spesa per interessi dovuta fino alla scadenza delle obbligazioni 2039 e 2040. Il valore attuale netto della transazione sarà significativamente positivo».