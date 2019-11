56 nuovi posti auto e 40 nuovi posti moto previsti in piazza Cavour alla Spezia. Di quelli riservati alle auto 7 saranno a tempo per carico e scarico dalle 5 alle 12. Il progetto per la realizzazione è stato presentato dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore alla Mobilità Kristopher Casati.

«Un altro intervento – commenta Casati – che rientra nel piano della sosta a tutela del commercio e dei cittadini. Una misura che così come la libera sosta notturna dopo le 20 nelle corsie dell’autobus, permette un più facile e fruibile accesso al centro cittadino».

Le zone interessate ai nuovi parcheggi saranno corso Cavour, via Biassa, piazza Beverini, via Sant’Antonio, via F.lli Rosselli, via Roma, viale Garibaldi, via Colombo, via Dei Mille, via Roma, via Napoli, via Fazio.