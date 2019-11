«Adesso il governo mi sembra che tiri fuori alcune soluzioni che sono peggio del danno provocato. La nazionalizzazione di Ilva a spese del contribuente l’abbiamo già vissuta in Italia in molte situazioni e vuol dire scaricare su tutti noi guai che il governo non ha saputo risolvere». Lo ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti questa mattina a Genova a margine della presentazione di Orientamenti 2019.

«Il governo, votando quella legge ha precisato Toti riferendosi all’abolizione delle tutele legali per ArcelorMittal – credo abbia dato un alibi a coloro che volevano intervenire sul contratto e su un accordo firmato. Di sicuro il clima intorno all’Ilva di Taranto, che si è costruito grazie alla propaganda di alcuni gruppi politici che non hanno mai dato risposte concrete per riconvertire sull’ambientalizzazione, non è buono».