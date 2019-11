Informare tempestivamente i cittadini su allerta meteo, variazioni servizi Amt e viabilità. Partita oggi la campagna di informazione del Comune di Genova legata al trasferimento sul canale di messaggeria istantanea Telegram delle informazioni sulle condizioni atmosferiche e le allerta meteo, sulle variazioni delle linee di trasporto urbano, compresa la metropolitana, e sulle informazioni di maggior rilievo concernenti la viabilità cittadina.

Per essere informati tempestivamente sugli stati di allerta meteo, e non solo, si dovrà dunque scaricare dal proprio smartphone l’applicazione Telegram e iscriversi a @GenovaAlert. Il canale Telegram è scaricabile gratuitamente dall’appstore (Apple) o play store (Android).

Questa piattaforma di messaggeria istantanea consente una maggiore tempestività d’informazione, un maggiore dettaglio e una copertura pressoché totale del territorio, con il vantaggio di essere a costo zero per il Comune di Genova, a differenza del canale tradizionale di sms.

L’obiettivo è quello di sostituire nel tempo il servizio di inoltro sms. Già dal 1° dicembre in caso di allerta meteo gialla il messaggio ai cittadini arriverà esclusivamente attraverso la nuova piattaforma, mentre resta in funzione in caso di allerta arancione e rossa anche il “tradizionale” invio di sms.