Mostrare progetti in corso e possibili trend evolutivi dell’economia circolare applicata all’ambiente marino è l’obiettivo dell’evento “ReThink Circular Ocean Forum” in programma a Genova, Palazzo Tursi, per domani 14 novembre dalle 9 alle 17.

L’economia circolare punta a ridurre ed eliminare lo scarto, differenzia le fonti di approvvigionamento di materia e fa vivere più a lungo, massimizzando il valore d’uso, i prodotti di consumo.

A ReThink Circular Ocean Forum parteciperanno imprenditori, istituzioni, startup e relatori che presenteranno progetti e possibili trend futuri in modo da supportare e inspirare innovazione e imprenditorialità in questo ambito.

L’evento ha 4 focus:

-Energia dal mare: Tecnologie e trend emergenti in ambito energetico che trasformano il mare in una delle fonti più interessanti per l’energia del futuro;

-Bioeconomia e materiali: Spazi marini organizzati in maniera circolare e smart con un focus sui nuovi trend nella pesca, nel riutilizzo degli scarti e nei biomateriali;

-Barche circolari e tecnologia: Barche composte da nuovi materiali circolari, che sono movimentate da fonti rinnovabili, e metodologie per l’ottimizzazione nella gestione del fine vita;

-Materiali riutilizzati: Materiali di scarto di origine sintetica e non presenti in mare o sulle spiagge che possono essere riutilizzati per creare nuovi prodotti.

Qui di seguito il programma di ReThink Circular Ocean Forum:

9.00-9.30: Registrazione

9.30-10.00: Comune di Genova (Stefano Balleari), Comune di Genova (Giancarlo Vinacci), Great Campus (Maria Francesca Silva), Forum Economia Innovazione (Elisa Serafini), Tondo (Francesco Castellano).

2. Energia Marina

10.00-10.50: Enea (Gianmaria Sannino), Enel Green Power (Fabio Fugazzotto), Wave for Energy (Andrea Gulisano), 40South Energy (Michele Grassi).

10.50-11.15: Pausa

3. Bioeconomia e Materiali

11.15-12.05: IIT (Giovanni Perotto), Unige (Michela Gallo), Università di Firenze (Giuseppe Rossi), Coperativa Ziguele per Regione Liguria (Maddalena Fava).

4. Tavola Rotonda

12.05-13.00: L’ecosistema a supporto dell’Economia Circolare – Tag Genova (Alessandro Cricchio), ImpactScool (Andrea Dusi), Alternative Capital Partners (Evarist Granata), Eureka! Venture SGR (Stefano Peroncini), Ayming (Katiuscia Terrazzani), Anci (Gianni Azzaro), Marevivo (Carmine Esposito), Tondo (Francesco Fumarola), Novu Ventures (Monica Castellano).

13.00-14.00: Pranzo (On your own)

5. Barche e Tecnologia14.00-15.15: Unige (Adriana Del Borghi), Duferco (Ezio Palmisani), Costa Crociere (Stefania Lallai), GS4C (Enrico Benco), H2Boat (Thomas Lamberti).

15.15-15.40: Pausa

15.40-15.55: Fabrizio Passetti: Storia di un surfista e della sua passione per il mare

6. Materiali Riutilizzati

15.55-17.15 Material Connexion Italia (Emilio Genovesi), Aquafil (Mattia Comotto), Ticass (Sara Cepolina), Amiu (Ilaria Marzoli), Innova Carbon (Danilo Vuono), Endless (Antonio Augeri).

7. Conclusioni & saluti finali

17.15-17.20: Tondo (Francesco Castellano).

L’evento ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Genova, dall’Università di Genova, da Confindustria Genova, dalla Camera di Commercio di Genova, da Cluster Spring e dall’Istituto italiano di tecnologia.